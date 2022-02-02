«Ой, я в твоей сторис!»: Павел Прилучный повеселился в машине со звездой сериала «Ольга»

Павел Прилучный является одним из самых известных и перспективных молодых актеров. Он снялся в десятках разных кинолент, но известность ему принесли роли в сериалах «Закрытая школа» и «Мажор».

Примечательно, что долгое время он состоял в браке с Агатой Муцениеце. У них есть двое детей: Мия и Тимофей. Но в 2020 году супруги развелись и вскоре артист стал встречаться с Мирославой Карпович.

Однако в этом году Павел показал, что еще дружит с бывшей женой. Они увиделись в Дубае, где отдыхала Агата с детьми. Туда актер приехал с возлюбленной, но в итоге в Москву вернулся без нее.

Актриса из сериала «Папины дочки» продолжает отдыхать в ОАЭ. А в это время Прилучный неожиданно оказался в компании Алины Алексеевой, которая снималась в сериале «Ольга». Они смеялись и слушали музыку в его машине.

«Ой, я в твоей сторис!» — удивилась актриса. «Мы пока не можем сказать, где мы работаем», — стал пояснять Павел. «И кто мы такие!» — продолжила Алина. «Но скоро вы все узнаете», — заинтриговал он. «Или нет!» — пошутила его коллега.

Их теплое общение восхитили поклонников. Некоторые заподозрили, что они могут вместе сниматься в новом проекте. А вот некоторые стали приписывать им роман. Однако вернувшись домой Прилучный пожарил себе стейк и заявил, что у него холостяцкий ужин. К слову, Алина редко говорит о личной жизни. Она признавалась, что разочаровалась в институте брака и всем молодым людям, которые когда-либо делали ей предложение руки и сердца, отказывала.

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