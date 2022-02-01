Накормила гостей и повеселила: Барановская в черном костюме устроила домашнее застолье

Телеведущая в большой и шумной компании отпраздновала китайский Новый год.

Юлия Барановская является известной телеведущей. Она уже давно ведет передачу «Мужское/Женское». Более того, Юлию приглашают вести концерты и фестивали. Несмотря на то, что она воспитывает троих детей, телеведущая всегда следит за собой.

На публике она привыкла появляться в вечерних нарядах. Не так давно звезда отдохнула на Мальдивах, где тоже каждый день наряжалась.

А вот 1 февраля Барановская устроила застолье у себя дома. Она позаботилась о декорациях и праздничной сервировке. Телеведущая решила с размахом отпраздновать китайский Новый год.

Среди гостей было много звезд, включая певицу Славу. Сама хозяйка дома облачилась в черный костюм с объемным свитером. Волосы она собрала в пучок, а также сделала нюдовый макияж.

Старший сын Артем помогал раздавать гостям карточки. Они играли в игры. Также Юлия предложила запустить в небо китайские фонарики. Вечер прошел шумно и весело.

Поклонники восхитились гостеприимством. Многие адресовали многодетной маме комплименты. «Как у вас красиво», «Так много людей и все общаются», «Это безумно круто», «Какая вы милая! Не стали наряжаться! Уважение», «Очень естественный образ», — прокомментировали пост подписчики.

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