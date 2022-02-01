«Что с ней стало?»: пополневшая Бузова в короткой юбке и топе не по размеру подверглась критике фанатов

Телеведущая устроила дефиле в Африке. Однако ее внешний вид вызвал у многих оторопь в соцсети.

Ольга Бузова давно стала одной из самых популярных персон в России. Она любит удивлять публику. Зачастую телеведущая появляется на светских раутах в платьях со шлейфом или выбирает необычный головной убор.

Также она не боится снимать каждое мгновение своей жизни на камеру. Не так давно артистка с размахом отметила день рождения в Сочи. А вот теперь она находится на съемках в Африке.

Бузова не скрывает, что в прошлом году поправилась. Она старается заниматься спортом, но пока не вернулась в форму. Однако саму телеведущую это не смущает.

Накануне она дефилировала в шортах-бермудах. А на этот раз артистка решила облачиться в джинсовую мини-юбку и кроп-топ. Наряд не скрыл ее пополневшие формы. Более того, она отказалась от лифчика, что сразу заметили поклонники.

Поклонники были ошеломлены. Многие признались, что Ольга лишила их дара речи. Внешний вид знаменитости их поразил. Многие подвергли ее критике. «Что за мода пошла? Показывает свои прелести без лифчика», «Оля, вот это ты изменилась», «Живот уже не втягиваешь», «Подарите ей бюстгальтер… Это как минимум не красиво, не культурно», «Что с ней стало?», «Такое стоит прятать», — прокомментировали пост подписчики.

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