«Шикарная же!»: Самбурская в горчичном мини-бикини продемонстрировала пышные формы

Настасья Самбурская давно знакома публике. Она снимается в кино, а также поет. Ее сделала знаменитой роль в сериале «Универ». Не так давно 10 лет спустя были выпущены новые серии этой картины.

Поклонники удивились тому, как преобразилась артистка. Тогда она отметилась со светлыми локонами. Более того, звезда постройнела. Обычно она редко рассказывает о своей жизни, поэтому фанаты стараются не пропускать ее публикаций в соцсети.

Недавно Самбурская провела отпуск в Доминикане. Она лишь после возвращения в Москву стала делиться кадрами с отдыха. Актриса даже показала свою фигуру в купальнике. Примечательно, что теперь она поделилась еще одним снимком.

Артистка вальяжно сидела на песке в горчичном мини-бикини. Она продемонстрировала роскошное декольте и плоский живот. Настасья сидела рядом с большом кораллом.

«Вот! Торжественно возвращаю обратно мозг, который тебе вынесла», — в шутку подписала звезда фото.

Поклонники оценили не только ее юмор, но и то, как она выглядит в 34 года. «Просто богиня», «Какая же вы классная», «Шикарные формы», «Какие большие и круглые глаза», «Нет, ну шикарная же!», «Фигурка просто огонь», «Ничего себе», «Какая куколка», «Как вы круто выглядите», «Ох, какая родинка», «Ну до чего прекрасная», «А формы-то какие», — прокомментировали пост подписчики.

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