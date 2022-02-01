Естественная красота: 50-летняя Нетребко без макияжа и укладки запечатлелась с мужем в постели

Анна Нетребко является одной из самых известных певиц в мире. Она привыкла к тому, что ее график расписан на год вперед. Обычно артистка выступает в разных странах. Не так давно она посетила Россию, а потом устроила себе отпуск в Австрийских Альпах.

Некоторое время оперная дива была в Вене, а затем в Париже. Очередной день она встретила в Барселоне, куда приехала с родными.

Обычно Нетребко предстает на сцене в роскошных платьях. Она не скрывает, что после рождения сына так и не вернулась в форму. Артистка обладает хорошим чувством стиля, поэтому умело прячет изъяны фигуры.

Но недавно она не постеснялась предстать в домашнем луке. Анна пела в платье-халате белого цвета в тонкую полоску. Более того, она была без макияжа, а волосы накрутила на бигуди.

А вечером звезда поделилась еще более личными кадрами. Она без грамма косметики лежала в постели с мужем. С ними валялся и сын Тьяго. Певица показала, как Юсиф общается умной колонкой Алисой. Супруги каждый раз заливались смехом после ответа электронного голосового помощника.

Поклонники восхитились не только гармоничной семьей, но и тем, как выглядит Анна. «Какая вы красивая», «Покоряете каждый раз все больше», «Ну до чего красивая», «Идеальная семья», «Такие приятные черты лица», «Ну что за прелесть», «Какая гармоничная пара», — прокомментировали кадры подписчики.

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