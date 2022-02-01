Орнелла Мути призналась, что учит русский язык и стремится получить гражданство РФ

66-летняя итальянская актриса Орнелла Мути мечтает о российском гражданстве. Она даже собирает необходимые для этого документы, но процесс замедляют бюрократические проволочки ее страны. Об этом звезда призналась в новом интервью.

«Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой. Она умерла в этом году, и это стало бы подарком для нее», – поделилась Мути с корреспондентом ТАСС.

Она рассказала, что давно учит русский язык, но еще не может свободно говорить на нем, так как не хватает практики. Ради нее актриса готова приехать в Россию на несколько месяцев.

Напомним, что бабушка знаменитой итальянки была родом из Санкт-Петербурга, затем переехала в Эстонию, где родилась мать артистки. Последняя по-русски говорила уже плохо, но зато часто пела русские песни.

«Когда мама рассказывала о своих воспоминаниях, они казались такими волшебными, потому что Россия — волшебная, — говорит Орнелла. — Я люблю Россию и обожаю русский народ, и россияне мне отвечают взаимностью, я чувствую их любовь».

Напомним, что нашему зрителю актриса запомнилась своими ролями в фильмах «Укрощение строптивого» (1980) и «Безумно влюбленный» (1981) с Адриано Челентано. Кстати, в 2016 году она купила квартиру в Москве.

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