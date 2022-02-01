Ольга Бузова является известной телеведущей. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2», но уже его не ведет. В прошлом году артистка стала участвовать в новых проектах.

После расставания с Давидом Манукяном, с которым она была в отношениях меньше двух лет, блондинка стала больше внимания уделять отдыху. Поэтому в перерывах между съемками звезда устраивает себе путешествия.

Недавно Бузова отпраздновала свой день рождения в Сочи. А теперь она проводит время на съемках второго сезона шоу «Звезды в Африке». Теперь около месяца артистка проведет вдалеке от родины.

Обычно с утра до ночи ей приходится находиться на съемочной площадке. Примечательно, что она то и дело экспериментирует с имиджем. Накануне Ольга покрасовалась с накладной челкой-шторкой.

А теперь телеведущая запечатлелась в топе и мини-юбке из денима. Она поправилась, но это не мешает ей одеваться женственно. Также Бузова сделала новую укладку. Она завила локоны и сделала высокий объемный пучок, украсив прическу платком. Макияж с акцентом на глаза дополнил ее лук.

«На работу», — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от такого преображения. Многие одарили ее комплиментами. «Какая красивая», «Так идет такая прическа», «Наряд прям идеально вписывается в местные пейзажи», «Как вы похорошели», «Оля, ты прям африканская дива», «Новая прическа — отпад!», «Просто красотка! Эти ангельские кудряшки», «Юбка подчеркнула ножки», «Фигурка стала прелестная», — прокомментировали пост подписчики.

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