«Неожиданно круто!»: пополневшая Бузова с ультрамодной челкой-шторкой покрасовалась в Африке

Телеведущая получила массу комплиментов, сменив прическу. При этом она не скрыла прелести фигуры.

Ольга Бузова уже много лет не только работает на телевидении, но и выступает на сцене. Она привыкла к постоянному вниманию публики. Более того, ей нравится жить под прицелом камер.

Артистка специально подбирает яркие образы для премий и красных дорожек, чтобы ее обсуждали. Также она не боится экспериментировать с прическами. Если в прошлом году звезда носила нарощенные локоны, то теперь она демонстрирует удлиненное каре.

Этой зимой Бузова не только отпраздновала 36-летие в Сочи, но и устроила себе еще одну поездку в Африку. Телеведущая снимается во втором сезоне реалити-шоу «Звезды в Африке» с Михаилом Галустяном.

Каждый день она хвастается новыми нарядами. Несмотря на то, что артистка поправилась, она не стесняется носить шорты и топы. На этот раз Ольга запечатлелась после съемок в розовом лифе. Она похвасталась прической.

Вслед за Полиной Гагариной и Кристиной Орбакайте звезда покрасовалась с пучком и челкой-шторкой. А наряд подчеркнул ее декольте.

«Весь образ тотал лук я вам не покажу. Вы увидите его скоро на канале ТНТ. Но сегодня я получила столько комплиментов, а все благодаря моей Шакире, которая столько лет делает для меня челочки, накладные прядочки. И у меня есть возможность ходить с натуральной длинной, экспериментировать с образами, прическами, пучками, хвостами. Подобрала все под мой цвет волос. Отправила все со мной в Африку и вот смотрите. Когда хочется челочку, но понимаешь, что если ее подстрижешь, то будет провал», — поделилась телеведущая.

Поклонники были восхищены таким преображением. многие назвали ее голливудской дивой. «Можно смело стричься коротко», «А эта укладка очень идет», «Неожиданно круто! Челка роскошная», «Это 100% попадание в образ», «Вот это поправилась, аж декольте появилось», «Неожиданно хороша!», «Красивая прическа, но голова маленькая, а плечи на весь экран», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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