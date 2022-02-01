Словно девочка: Бородина в трендовом пуховике-дутике и укороченных джинсах предстала на шопинге

Телеведущая не побоялась предстать в повседневном образе и без укладки.

Ксения Бородина является известной телеведущей. Благодаря проекту «Дом-2» ее знает вся страна. Ксения также ведет другие передачи, а вот увидеть ее на корпоративах или в качестве свадебной ведущей уже большая редкость.

Она признавалась, что имеет хороших доход от рекламы в соцсетях. После развода с Курбаном Омаровым звезда еще чаще баловаться дорогими вещами и аксессуарами.

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Примечательно, что Бородина всегда следила за модой. Теперь у нее дома целая гардеробная, где сложно найти свободное место. У телеведущей много сапог и шуб. Этой зимой она также часто носит практичные повседневные образы.

На этот раз светская львица покрасовалась в магазине в стеганом пуховике-дутике цвета хаки и укороченных джинсах с рваным краем. Образ дополнили белые кроссовки.

Примечательно, что такие пуховики стали трендом сезона. Они носят Ольга Бузова и Ани Лорак. Телеведущая была без укладки, собрав волосы в гульку. Она также использовала минимум косметики.

Поклонники одарили звезду комплиментами. «Очень красивая», «Такой подростковый лук», «Вы без макияжа совсем юная», «Словно подросток», «У пуховика шикарный цвет», «А вам не холодно в кроссовках?», «Стильно», «Такая загорелая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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