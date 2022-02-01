Естественность и красота: Брежнева в свитере оверсайз цвета апельсина и модных брюках устроила танцы

Вера Брежнева является известной певицей. Она не скрывает, что много путешествует. Порой артистке приходится совершать по несколько перелетов в день. Однако в этом году она уже успела отдохнуть на Мальдивах.

Артистка не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Даже на отдыхе она предпочитала носить платья и юбки. В обычной жизни звезда зачастую носит джинсы и топы.

3 февраля Вера отпразднует юбилей — 40 лет. Обычно этот день она проводит в кругу родных. По словам певицы, она спокойно относится к этой цифре. Очередно вечер артистка провела в студии, где успела даже повеселиться.

Жена Константина Меладзе предстала в свитере оверсайз цвета апельсина и модных брюках со стрелками. Брежнева была без макияжа и распустила волосы. Оа устроила танцы с другом.

«Не только работаем», — написала звезда.

Поклонники восхитились певицей. Многие осыпали ее комплиментами. «Как же это нежно и прекрасно!», «Очень красивая», «Какой крутой лук», «Стройная, моделька наша», «Сложно поверить, что вам почти 40», «Вера такая пластичная», «Свитер прям ожил образ», «Как вы классно смотритесь», «Умеете веселиться», «Красотка», «Веры, вы прелесть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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