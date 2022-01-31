«Ох и талия»: Лорак в купальнике-бандо похвасталась безупречными изгибами фигуры на пляже

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она не скрывает, что много работает над собой. Певица устраивает грандиозные шоу. Примечательно, что она привыкла на сцене блистать в роскошных нарядах.

Артистка занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. В 43 года может похвастаться моложавым видом. Она позволяет себе щеголять в откровенных образах.

Вот уже несколько дней Лорак отдыхает в Дубае. Даже в отпуске ей нравится выглядеть безупречно, поэтому она то танцует в мини-юбке, то красуется в мини-бикини.

31 января певица устроила фотосессию на пляже. Она расстегнула платье-рубашку и блеснула идеальными изгибами фигуры. Каролина ( настоящее имя звезды. — Прим. ред.) в купальнике-бандо щегольнула на фоне закатного солнца.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну само совершенство», «Ох и талия», «Каролина, какая вы красивая», «В потемках словно только в лифе», «Выглядите такой стройной», «Загар позволил слиться с закатом», «Белый купальник так и манит», «Эстетика зашкаливает», «Лорак не перестает удивлять», «Это так красиво», — прокомментировали пост подписчики.

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