Элегантность во всем: Бородина покрасовалась в шелковых брюках Tom Ford за 63 тысячи рублей

Ксения Бородина является ведущей шоу «Дома-2». Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Обычно телеведущая предпочитала свободное время проводить с семьей. Но теперь она регулярно выходит в свет и видится с подругами.

После развода с Курбаном Омаровым звезда стала больше отдыхать и веселиться с друзьями. Более того, она похудела, так как несколько месяцев каталась на коньках в рамках шоу «Ледниковый период».

Бородина всегда любила наряжаться. Теперь она еще чаще пополняет гардероб дорогостоящими обновками. Накануне телеведущая принарядилась, чтобы выйти в свет.

На этот раз она предстала в лонгсливе цвета фуксии и шелковых брюках Tom Ford. Образ дополнили туфли-лодочки в тон. Наряд подчеркнул стройную фигуру звезды. Она также сделала укладку и макияж, взяв с собой сумку на ремешке.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. К слову брюки Ксении стоят около 63 тысяч рублей. «Ксю, ну какая худенькая», «Какая вы красотка», «Бесподобная», «Образ смотрится очень элегантно», «Идеальное сочетание цветов», «Как вам идет», «Такой благородный оттенок прям вас украшает», «До чего точеная фигурка», «У вас прекрасное чувство стиля», — прокомментировали пост подписчики.

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