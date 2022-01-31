«Очень красивая!»: Кудрявцева в жакете на застежке-невидимке и брюках-дудочках щегольнула на работе

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что общалась со многими именитыми персонами и даже брала интервью у Аллы Пугачевой.

Блондинка ведет шоу «Секрет на миллион», где в свое время Сергей Лазарев рассказал, что стал отцом не только сына Никиты, но и дочки Анны. Сама телеведущая тоже растит дочку Марию. Недавно она отдохнула с ней в Дубае.

Примечательно, что Кудрявцева на съемках всегда появляется в новых образах. Она не скрывает, что наряды для нее подбирают стилисты. На этот раз вслед за Юлией Барановской телеведущая покрасовалась в брючном костюме цвета сочной травы.

Жакет на застежке-невидимке дополняли брюки-дудочки. Наряд подчеркнул загар Леры. Члены съемочной группы одарили ее комплиментами, когда звезда красовалась у зеркала.

«Очень красивая! Ну очень красивая», — сказала ей коллега. «Ножки-палочки», — ответила Кудрявцева.

Наряд подчеркнул стройность блондинки. А вот поклонники были восхищены тем, как она выглядит в 50 лет. «Роскошная», «Лера, шикарные ноги», «Костюм смотрится стильно», «А как идет цвет! Сразу загар насыщенный», «Очень стильно смотрится», «Выглядите потрясающе», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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