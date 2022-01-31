«Пальмы изогнулись от форм»: Каменских в белом бикини обвинили в использовании фотошопа

Настя Каменских является известной украинской исполнительницей. Она уже много лет выступает на сцене. Артистка перестала петь в дуэте с Потапом, но сохранила свой образ, поэтому продолжает выступать в смелых нарядах.

Певица всегда обладала нестандартной фигурой. И хоть к свадьбе она похудела, свою изюминку ей удалось сохранить. Недавно звезда отдохнула в Мексике, где не только загорала и купалась.

Практически каждый день Настя красовалась в новом купальнике. Она без стеснения танцевала на публике. На этот раз певица поделилась кадром, на котором позировала на пляже.

Примечательно, что артистка появилась на публике в белом бикини и кофте. Каменских была без макияжа с распущенными волосами. Она позировала в лучах солнца, не пряча свои округлые формы от камеры.

«Каждый январь для меня — это новые планы, новые мысли, новые цели и новые желания. Только в этом году я какая-то потеряшка. Месяц уже прошел, а я все никак не соберу себя в кучу», — поделилась звезда.

Поклонники осыпали певицу комплиментами, но некоторые обвинили ее в использовании фотошопа. «Неудачный фотошоп на ноги», «Со всех сторон все выпирает», «Тропикана-девушка!», «Ну уже не как у Ким», «Пальмы изогнулись от форм», «Забыла юбку?», «Постирала всю одежду?», «Ну и видок», «Никакой эстетичности», — прокомментировали пост подписчики.

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