Лишила дара речи: Ани Лорак в мини-платье с глубоким декольте блеснула изящными формами

Певица примерила женственные образы на съемках. Она подчеркнула свои достоинства.

Ани Лорак является известной певицей. Она выступает на сцене много лет. Поклонники удивляются тому, что исполнительница со временем только хорошеет.

Она блистает на сцене в роскошных образах и зачастую в обычной жизни носит луки, которые подчеркивают ее достоинства. 43-летняя артистка проводит отпуск в Дубае. Она не скрывает, что любит отдыхать, но из-за плотного графика ей это удается делать нечасто.

На курорте Лорак без стеснения позирует в бикини. Но теперь она поделилась кадрами со съемок клипа. Примечательно, что певица решила продемонстрировать несколько образом. В мини-платье с ниспадающими рукавами и воланами с эффектом мерцания она грациозно спустилась с лестницы.

Наряд подчеркнул ее стройные бедра. Она позировала в нем на троне. А вот черное мини-платье не скрыло ее осиную талию.

Одним из самых броских луков стало платье со шлейфом и глубоким декольте. Наряд позволил ей подчеркнуть пышные формы. Туфли на каблуке дополняли образ.

Поклонники осыпали Лорак комплиментами. Многие отметили, что она выглядит сногсшибательно. «Вы шикарная», «Ну до чего идеальная фигурка», «Вы слово султанша, дорогие и красивые образы», «Первый наряд просто незабываемый, но платье со шлейфом просто бомба», «Каролина, вы невероятно хороши», «Такая осиная талия», «Вызываете восторг», — прокомментировали пост подписчики.

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