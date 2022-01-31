«Пополнела и похорошела»: Бузова в шортах и микротопике не скрыла прелести фигуры

Телеведущая не постеснялась показать фигуру и свою естественную красоту без макияжа.

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих в стране. Она уже не ведет «Дом-2», но снимается в новых проектах. Примечательно, что артистка успевает также петь и сниматься в кино.

Год она начала с путешествий. Блондинка покаталась на лыжах в Куршевеле и отпраздновала 36-летие в Сочи. Теперь она проводит время в Африке, где стартовали съемки второго сезона шоу «Звезды в Африке».

Практический весь день Ольга проводит на съемочной площадке. Однако утром она успевает поделиться кадрами, на которых позирует без макияжа. Телеведущая не стесняется демонстрировать свою красоту. Примечательно, что за минувший год артистка поправилась. Она старается вернуться в форму, но работа отнимает у нее много времени.

31 января Бузова покрасовалась в в шортах с цветочным принтом и розовом микротопике. Она скрыла живот, но при этом подчеркнула бедра и маленький бюст. Телеведущая устроила соблазнительные танцы, а потом продефилировала по улице. Она показала, как выглядят ее изгибы фигуры.

Поклонники отметили, что без макияжа артистка выглядит иначе. Многие также посчитали, что она похорошела. «Худеть точно не стоит! Так гораздо лучше», «Без макияжа на себя не похожа», «Ну очень пикантно», «Наряд похож на домашний», «Ничего не перепутала? Шорты домашние и нижнее белья, серьезно?», «Пополнела и похорошела», «Оля, ну фигурка стала красивой», «Не хватает одежды», — прокомментировали пост подписчики.

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