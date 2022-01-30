«Хоть в прорубь»: Дана Борисова вышла прогуляться по снегу в купальнике

Вечером 30 января телезвезда Дана Борисова удивила своих поклонников фотографиями в раздельном купальнике. Правда, не у бассейна или на лазурном побережье, а в своем московском дворе – среди снега и в -3 градуса по Цельсию.

45-летняя блондинка пошутила, что если ходить вот так по улице, то, возможно, весна наступит быстрее.

«Знаю, что фото в купальнике всегда лично в моей ленте становятся самыми активно обсуждаемыми. В общем, чего для вас не сделаешь, мои подписчики. Хоть при минусовой температуре на прогулку и в прорубь», — написала Борисова в Instagram.

Дана попросила подписчиков оценить фото и не скупиться на лайки и комментарии – ведь она не постеснялась показать свое тело всего через два месяца после пластической операции.

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