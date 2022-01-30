Экс-пассия Харламова в мини-шортах позировала на капоте автомобиля, засветив прелести

Гарик Харламов почти два года назад развелся с Кристиной Асмус. Но ему приглянулась партнерша по сериалу «Гусар» Екатерина Ковальчук. Поклонники сразу заметили, что она очень похожа на его экс-жену.

С молодой актрисой у него закрутился роман. Юморист даже похудел, удивив публику. Они вместе появлялись на публике. Но недавно юная особа провела отпуск без артиста, а потом и без него пришла на премьеру.

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В СМИ пишут, что пара распалась. А тем временем Екатерина поделилась кадрами с отдыха. На курорте она смогла покрасоваться в белых трикотажных микрошортах и топе без нижнего белья.

Актриса залезла на капот ретро автомобиля и стала грациозно позировать. Ковальчук подогнула ногу, показав рельефные бедра. Она без стеснения позировала в шляпке в лучах солнца, не обращая внимание на прохожих.

«„Быть“ — это, прежде всего, про неспешность, даже если у тебя на все про все полчаса. Это про вкус каждого глотка, про цвет каждой травинки, проживание каждой минуты. Это про удовольствие и боль, про единение и одиночество, про осознание себя через эмоции и ощущение холодного ветра на щеке. Про то, что пронизывает всю жизнь и делает тебя по-настоящему живым. Так вот, этого „быть“ оказалось так много на Кубе для меня в эту поездку, что я до сих пор под впечатлением!» — поделилась звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. «Ну какие цвета и ты прекрасна », «Катя, ты сияешь такой естественностью и искренностью», «Какая красивая фигура», «Гарик точно будет кусать локти», «Богиня», «Какие точеные ножки», — прокомментировали пост подписчики.

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