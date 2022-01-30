С мокрыми волосами и без макияжа: Муцениеце в одном полотенце предстала после баньки

Агата Муцениеце является одной из известных молодых актрис. В ее копилке множество работ, но прославили ее роли в сериале «Закрытая школа» и фильмах «Тобол», «Четный развод».

Она уже два года сама воспитывает детей, так как развелась с Павлом Прилучным. Артистка не скрывает, что две няни помогают ей справляться с наследниками. Но при этом ей удается и хорошо выглядеть.

После развода Агата похудела. Более того, она участвовала в шоу «Ледниковый период» и теперь регулярно красуется на красных дорожках. Очередное утро актриса начала с того, что встретилась с подругами в бане. Она поделилась кадрами, на которых позировала в одном полотенце. Ее щеки пылали румянцем, а с волос капала вода.

«Доброго банного утра! Мы напарились, намылись! Я прям скриплю! У меня такая нежная кожа! Вы не можете этого почувствовать, но она невероятно нежная! Ну потрогай», — высказалась звезда.

Муцениеце устроила дефиле в одном полотенце. Она блеснула стройными ногами и ложбинкой. Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. «Ну до чего хороша», «Какая загорелая», «Очень красивая», «Без макияжа прям девочка», «Какая приятная внешность», — прокомментировали кадры подписчики. Напомним, что на днях Агата столкнулась с бывшим мужем на красной дорожке.

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