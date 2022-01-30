Словно 18 лет: Равшана Куркова в брюках клеш и лонгсливе блеснула осиной талией

Равшана Куркова знакома публике, так как уже много лет снимается в кино. Поклонники удивляются тому, что актриса почти не изменилась за минувшие годы. Сама Равшана не скрывает, что у нее хорошие гены.

Также после 30 лет она стала регулярно заниматься спортом. Артистка может похвастаться стройностью. К слову, в прошлом году она стала мамой и впервые показала своего сына Гаспара.

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Обычно Куркова редко рассказывает о своей жизни. Она лишь делится кадрами из путешествий, хвастается нарядами и показывает наследника. На этот раз актриса запечатлелась в студии, где устроила танцы.

Она предстала в брюках клеш и лонгсливе. Наряд подчеркнул ее тонкую талию. Равшана грациозно танцевала, демонстрируя пластичность. Она была без макияжа.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит 4й-летняя артистка. Звезде адресовали массу комплиментов. «Прекрасно и замечательно выглядите», «У вас уникальная красота», «До чего вы красивая», «Такая грация и пластичность», «Ох, какая талия», «Не перестаете восхищать», «Вам словно 18 лет», «Это надо! Такая вы прелестная! Как лебедь», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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