«Царила невероятная атмосфера»: Лопырева в изумрудном платье в пол появилась на свадьбе

Телеведущая впервые в этом году приехала в Россию. Она стала ведущей на празднике.

Виктория Лопырева может похвастаться запоминающейся внешностью. Она не раз побеждала в конкурсах красоты и была обладательницей титула «Мисс Россия».

В последнее время блондинка предпочитает организовывать фестивали, участвовать в фотосессиях и ездит на кинофестивали. А вот живет она в Дубае, где растит сына Марка Лео. Для выходов в свет звезда всегда подбирает яркие и женственные образы.

Оказалось, что Виктория на днях приехала в Москву. Она повеселилась с группой «Иванушки». А вот 29 января знаменитая блондинка посетила свадьбу сына своей подруги.

Более ого, она стала ведущей роскошного праздника. Для такого случая телеведущая облачилась в бархатное изумрудное платье в пол с эффектом мерцания. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Лопырева сделала объемную укладку и нюдовый макияж.

«Сегодня мы с Владимиром Березиным провели очень красивую свадьбу, где царила невероятная атмосфера! Дорогая, я тебя от всей души поздравляю. Глядя на тебя очень сложно поверить, что женился твой сын… Пусть ребята будут самыми счастливыми! Любви и всего самого хорошего!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. Многие осыпали ее комплиментами. «Вика, блистаешь», «Какая ты красивая… восхищаюсь», «Изумрудный цвет тебе очень идет», «Словно статуэтка», — прокомментировали пост подписчики.

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