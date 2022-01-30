Когда все идеально: 39-летняя Брежнева в топе с прозрачным декольте покрасовалась на камеру

Вера Брежнева является бывшей солисткой группы «ВИА-Гра». Она уже давно строит карьеру певицы и стала одной из самых успешных исполнительниц в стране.

Жена Константина Меладзе может похвастаться не только вокалом, но и эффектной внешностью. Блондинка не раз украшала обложки глянца и участвовала в модных показах. И теперь она готовится отпраздновать 40-летие.

По словам самой Веры, ее эта цифра не смущает. Она без стеснения позировала в купальнике, отдыхая с родными на Мальдивах. Теперь певица вернулась в Москву, но продолжает делится смелыми кадрами. На этот раз она запечатлелась в топе с прозрачным декольте. Артистка сделала макияж, поэтому красовалась перед камерой. При этом она похвасталась своим стальным прессом.

А вот потом Брежнева запечатлелась в модных брюках палаццо. А вот от топа отказалась. Она взяла и прикрыла руками прелести. Певица позировала спиной, показав осиную талию.

«Какую фоточку нашла. Любимые очки, любимые брюки», — заявила звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие признались, что у нее совершенная фигура. «Как красиво», «Вы выглядите изумительно», «Просто шикарная», «Вера, это искусство», «У вас просто идеальная талия», «Как же вы хороши», «Сложно поверить, что вам не 18 лет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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