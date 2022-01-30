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«Снег делает меня счастливой»: 62-летняя Гузеева в шубке и уггах извалялась в сугробе

Телеведущая показала, как проводит выходной на природе.

«Снег делает меня счастливой»: 62-летняя Гузеева в шубке и уггах извалялась в сугробе
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Лариса Гузеева является известной актрисой. Она снялась в десятках фильмов, включая картину «Жестокий романс». В молодости артистка даже встречалась с Дмитрием Нагиевым.

Теперь многие ее знают как ведущую шоу «Давай поженимся!», где не так давно нашла возлюбленного Анастасия Волочкова. Обычно Гузеева редко делится личными фото. Но не так давно она отдохнула в санатории с дочкой.

Тогда актриса показывала, как гуляет, наслаждаясь снежными пейзажами. Она облачалась в длинный пуховик. А 29 января Лариса Андреевна решила устроить себе променад на природе.

Она снова принарядилась, облачившись в соболиную шубку и угги. Шапка кремового цвета дополняла образ. 62-летняя звезда была без макияжа. Она извалялась в сугробе, наслаждаясь погодой, как в детстве.

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

«Моя зима. Снег делает меня счастливой. Всем желаю радости! Любимая Эмма , мне в твоей шапочке тепло и красиво», — написала артистки.

Поклонники восхитились непосредственностью телеведущей. Многие также отметили, что она хорошо выглядит. «Вы классная, мировая женщина», «Лара, это класс, у нас каждый год такая», «Дышите, наслаждайтесь общением с природой, тишиной», «Как вы круто выглядите», «Как классно! Просто получить радость, упав в снег», — прокомментировали пост подписчики.

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

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