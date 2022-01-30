«Подавать с гречкой»: Нетребко показала, как приготовить рулетики из кролика в необычном соусе

Анна Нетребко давно стала известной оперной дивой. Она объездила множество стран. И каждый год артистка гастролирует не только по Европе, но России. Она славится своим чувством стиля.

А во время пандемии Нетребко еще и показала, что умеет прекрасно готовить. У нее талант, так как она может приготовить блюдо из того, что найдет в холодильнике. Любит готовить и ее сын Тьяго. Его повара даже пускают на кухню в ресторанах.

Не так давно Анна выпустила целую книгу с рецептами. А пока она также делится своими новыми находками в соцсети. Недавно певица показала, как приготовить перловку с рыбой и голубикой. Теперь она подала на ужин кроличье мясо в виде рулетиков с необычным соусом. Оперная дива балует мужа Юсифа Эйвазова деликатесами.

«Рулеты из кролика с морковью и шпинатом в сметанном соусе с вином. Кусочки кроличьего мяса ( без костей) сначала замариновать со специями и чесночком в белом вине на несколько часов. После, отжав маринад — фаршировать тонко нарезной морковью и свежим шпинатом. Уложить рулетики в форму для запекания , залить оставшимся маринадом, смешанным со сметаной( или сметану добавить под конец готовки). Накрыть фольгой и выпекать при 180 где то минут 45-50 последние 5 минут фольгу можно снять и чуть прибавить огонь. Подавать с гречкой», — рассказала звезда.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие признались, что не видели ничего подобного. «Какая вкуснятина», «Крутой рецепт и мясо легкое, не тяжелое», «Это словно из ресторана блюдо», — стали писать пользователи Сети.

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