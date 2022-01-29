Постройневшая Бузова в шортах-бермудах и рубашке в стиле сафари отправилась на съемки шоу «Звезды в Африке»

Телеведущая снова проводит время на съемках в Африке с Михаилом Галустяном.

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она также строит карьеру певицы. Примечательно, что артистка зачастую привлекает к себе внимание. Она любит броские образы, а также не боится сложностей.

В прошлом году целый месяц блондинка провела на съемках в Африке. А недавно она устроила там отдых. Но оказалось, что звезда готовилась к съемкам второго сезона проекта «Звезды в Африке».

Накануне Ольга встретилась с Михаилом Галустяном. Они снова стали ведущими шоу. 29 января артистка с утра отправилась на первые съемки в этом году. Она предстала в шортах-бермудах и топике.

Лук дополнила рубашка с принтом в стиле сафари. Образ подчеркнул ее загорелые ноги и талию. Бузова покрасовалась у зеркала. Ей сделали высокий хвост и неброский макияж. Она продемонстрировала красоту фигуры.

А вот по пути на съемки Ольга встретила диких газелей. Они стояли на обочине дороги.

«Кто нас тут провожает! Я скучала! Какие сладкие», — восхитилась звезда.

А поклонники были заинтригованы тем, что она снова участвует в проекте. Многие отметили, что артистка прекрасно выглядит. «Чтобы не говорили, Оля ты прекрасна», «Состав ведущих просто лучший!», «Какая красивая», «Ну Оля, снова будешь блистать», «Какие тонкие ножки», «А ты вернулась в форму», «Очень круто смотрится образ», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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