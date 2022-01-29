Вырос уже выше папы: Леонид Агутин показал редкий снимок Константина Хабенского с сыном

В январе нынешнего года режиссеру и актеру исполнилось 50 лет.

Музыкант Леонид Агутин в сторис Instagram разместил редкий снимок сына художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского 14-летнего Ивана.

«Юбиляр с сыном и пол меня». Леонид Агутин

Отметим, что Иван уже ростом выше отца. До недавнего времени наследник Константина Хабенского жил в испанской Барселоне, однако отец решил, что теперь Ивану будет лучше в России.

Напомним, что Иван появился на свет в 2007 году от отношений Константина Хабенского и журналистки Анастасии Смирновой. Она ушла из жизни, когда Ивану был всего годик. Позже Константин Хабенский сыграл свадьбу с актрисой Ольгой Литвиновой. В супругов две общих дочери.

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