«Миш, надо худеть. Паш, и тебе»: Мартиросян показал заметно «располневших» Галустяна и Волю

Шоумен Гарик Мартиросян в сторис Instagram показал своих «заметно располневших» коллег – Михаила Галустяна и Павла Волю. На снимках они выглядят заметно поправившимися.

«Миш, надо худеть. Паш, и тебе». Гарик Мартиросян

Надо сказать, что Гарик Мартиросян просто пошутил над друзьями. Он воспользовался специальной программой в фоторедакторе и с помощью нее добавил коллегам лишние килограммы.

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Напомним, что Гарик Мартиросян уже много лет дружит с Павлом Волей и Михаилом Галустяном. Все они начинали свой путь к успеху с КВН.

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