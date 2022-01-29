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«Миш, надо худеть. Паш, и тебе»: Мартиросян показал заметно «располневших» Галустяна и Волю

Юморист воспользовался фоторедактором и добавил коллегам лишние килограммы.

«Миш, надо худеть. Паш, и тебе»: Мартиросян показал заметно «располневших» Галустяна и Волю
Гарик Мартиросян. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Гарик Мартиросян в сторис Instagram показал своих «заметно располневших» коллег – Михаила Галустяна и Павла Волю. На снимках они выглядят заметно поправившимися.

Михаил Галустян
Михаил Галустян. Фото: instagram.com/martirosian_official/

«Миш, надо худеть. Паш, и тебе».

Гарик Мартиросян
Павел Воля
Павел Воля. Фото: instagram.com/martirosian_official/

Надо сказать, что Гарик Мартиросян просто пошутил над друзьями. Он воспользовался специальной программой в фоторедакторе и с помощью нее добавил коллегам лишние килограммы.

Напомним, что Гарик Мартиросян уже много лет дружит с Павлом Волей и Михаилом Галустяном. Все они начинали свой путь к успеху с КВН.

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Гарик МартиросянКВНМихаил ГалустянНовости googleПавел Воля