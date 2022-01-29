«Миш, надо худеть. Паш, и тебе»: Мартиросян показал заметно «располневших» Галустяна и Волю

Шоумен Гарик Мартиросян в сторис Instagram показал своих «заметно располневших» коллег – Михаила Галустяна и Павла Волю. На снимках они выглядят заметно поправившимися.
«Миш, надо худеть. Паш, и тебе».
Надо сказать, что Гарик Мартиросян просто пошутил над друзьями. Он воспользовался специальной программой в фоторедакторе и с помощью нее добавил коллегам лишние килограммы.
Напомним, что Гарик Мартиросян уже много лет дружит с Павлом Волей и Михаилом Галустяном. Все они начинали свой путь к успеху с КВН.
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