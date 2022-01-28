«Люди не свайпают»: Хэлли Берри пошутила про свадьбу в Instagram, и подписчики ей поверили

Звезда была шокирована тем, что никто не изучил пост до конца.

Сразу после Нового года оскароносная актриса Хэлли Берри выложила в Instagram фото, на котором она целуется со своим бойфрендом-музыкантом Ваном Хантом, стоя в часовне.

«Теперь… Это официально!» — подписала снимок 55-летняя звезда.

И все ее подписчики подумали, что актриса вышла замуж – в четвертый раз в своей жизни. Пользователи соцсети тут же бросились поздравлять «Женщину-кошку», и многие звезды шоу-бизнеса отметились радостными комментариями.

Однако этот пост является «каруселью». И на второй фотографии отмечено, что официально – наступил 2022 год. Никакой свадьбы, это был розыгрыш.

На днях Хэлли Берри стал гостьей The Tonight Show и рассказала ведущему Джимми Фэллону, что хотела просто приколоться, а ей все поверили.

Актриса поведала, что они с партнером перебрали с напитками в баре и возвращались в свой номер в отеле, когда вдруг обнаружили маленькую часовню. Пара зашла внутрь чисто из любопытства, и там родилась идея сделать «свадебное фото», чтобы разыграть мать Ханта.

Но снимок оказался слишком хорош, и влюбленные решила адресовать этот прикол всему Instagram. Хэлли надеялась, что подписчики удивятся, потом пролистают «карусель» и поймут, что это розыгрыш.

«Но на самом деле мы в течение пяти минут получили кучу поздравлений. Никто не понял. Через двадцать минут мы подумали: «Мы такие придурки (в оригинале использовалось нецензурное слово, — Прим. авт.)», — вспоминает актриса. — Все в это поверили… Так много людей не свайпают. Я не знала, что люди не свайпают. Теперь я больше никогда не буду делать «карусели», потому что знаю, что никто не смотрит эту ерунду».

Напомним, что 3 февраля в прокат выйдет фантастический фильм «Падение Луны», в котором одну из ролей сыграла Хэлли Берри.

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