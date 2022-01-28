Оделись в одном стиле: невестка Орбакайте в мини-юбке и боди цвета сочной травы снялась с внуком Пугачевой

Кристина Орбакайте в прошлом году не только отпраздновала юбилей, но и много гастролировала. А вот отпуск певица проводит в Майами. Недавно к ней приезжал сын Никита Пресняков, который путешествовал по США с женой Аленой Красновой.

Пара даже побывала на празднике в честь отчима музыканта Михаила Земцова. Так как раньше Никита учился в Нью-Йорке, то показал жене свои любимые места в туристическом городе.

Теперь пара решила вместе принять участие в фотосессии. Алена является моделью, поэтому следит за трендами. Она устроила стильную съемку. Невестка Орбакайте предстала в костюме с мини-юбкой и боди цвета сочной травы. Муж оделся с ней в одном стиле. Никита предстал в спортивных брюках и свитере насыщенного зеленого цвета. В руках он держал свой любимый скейтборд.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие также поразились тому, как гармонично они смотрятся с Никитой. Многие одарили их комплиментами.

«Какие вы милые», «Ну просто милость», «У вас прям идеальные образы», «Никита создан для фотосессии. Эти рыжие кудри — бомбически выглядят», «Смотритесь вы очень красиво», «Ну что за прелесть!», «Какая яркая картинка», «Вы два идеальных человека», «Безумно хороши», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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