Сама нежность: Брежнева в одном свитере позировала на диване, показав прелести фигуры

Певица устроила домашнюю фотосессию. Она провела день дома с родными.

Вера Брежнева является бывшей солисткой группы «ВИА-Гра». Она уже давно строит сольную карьеру. Блондинка всегда выделялась из толпы. Она не раз украшала обложки журнала.

Певица в 39 лет также может похвастаться стройной фигурой. Примечательно, что жена Константин Меладзе на сцене часто предстает в пикантные платьях и боди. В обычной жизни звезда носит более лаконичные наряды.

После отпуска на Мальдивах Вера уже вернулась к работе. Но порой певица устраивает себе выходной. На этот раз она не пошла в музей, а решила провести время дома.

Оказалось, что к ней приехала дочка Сара, которая учится в школе в Киеве. Для мамы она устроила фотосессию. 39-летняя артистка предстала в свитере оверсайз белого цвета и носках. Она позировала на диване, показав длинные ноги.

«Сегодня планировала пассивный день. Но получился активный. Может это свитер на меня так подействовал?» — отметила звезда. «Крутейший фотограф», — добавила она.

По словам Веры, у нее было игривое настроение. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. «Вот это роскошная женщина», «Выглядите очень нежно», «Это же образ Алсу», «Ох, какой вид! Для Кости?», «Коротковат наряд», «Просто обезоруживаете», «Да, у вас просто бесподобные ножки», «Какая вы милая », «Вы красотка, дочка нашла лучший ракурс», — прокомментировали пост подписчики.

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