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«Beautiful»: Алсу в брюках с высокой посадкой и блузке с воздушными рукавами щегольнула на шопинге

Певица похвасталась свои новым образом. Она отдала предпочтение элегантности.

«Beautiful»: Алсу в брюках с высокой посадкой и блузке с воздушными рукавами щегольнула на шопинге
Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a/

Алсу выступает на сцене с малых лет. Она не скрывает, что выросла в семье, где всегда был достаток. Отец Ралиф Сафин бывший вице-президент нефтяной компании.

Примечательно, что спустя годы артистка призналась, что папа дал ей толчок в карьере. И даже спустя годы у нее множество поклонников. Певица воспитала троих детей. Она продолжает выступать на сцене и время от времени участвует в телевизионных съемках.

Недавно Алсу отдохнула в Дубае. Она провела там время с мужем Яном Абрамовым, детьми и подругами. Певица славится своим чувством стиля. Примечательно, что в 38 лет она может похвастаться стройной фигурой. На сцене артистка часто предстает в силуэтных платьях, а в обычно жизни носит как джинсы, так и юбки.

На этот раз звезда поделилась кадрами с шопинга. Она примерила черные брюки с ремнем Chanel, а также белую блузку в воздушными рукавами крыльями. Наряд подчеркнул стройную фигуру и тонкую талию артистки.

«Кто к нам зашел!» — заявила сотрудница бутика.

«Beautiful», — добавила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие одарили ее комплиментами. «Какая роскошная», «У вас уникальный стиль», «Блузка фантастическая», «Как вам идут такие наряды», «Ну у вас всегда наряды стильные!», «Какая стройная» «Бесподобный наряд», «Блузка шикарная», «С вашей фигурой все можно носить», — прокомментировали кадры подписчики.

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