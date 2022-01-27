Картофельные оладьи, рыбка на пару: Галкин показал, что на ужин Пугачева приготовила для семьи

Максим Галкин не раз отмечал, что он поддерживает в замке хозяйство. Он сам протирает люстру и меняет лампочки, а также чистит необычный потолок, который сделан из полотен.

А вот Алла Пугачева занимается воспитанием Лизы и Гарри, а также с удовольствием готовит. У нее есть фирменные блюда. Зачастую на праздники на столе можно увидеть утку в персиках. Любят на кухне похозяйничать и малыши.

27 января Галкин провел дома весь день. Он лишь один раз вышел на прогулку с женой. В саду Пугачева покрасовалась в розовом пуховике. И если утром юморист сварил себе пельменей, то ужин уже был более разнообразным.

Алла Борисовна решила побаловать себя рисом и картофельными оладьями. А вот Максим предпочел более полезное блюдо — рыбку, приготовленную на пару.

«Форель речная на пару», — пояснил он. «Неправильно!» — заявила ему жена. «А что ты там ешь?» — уточнил он. «Картофельные оладьи с рисом! Углевод!» — призналась звезда. «Потрясающе. Углевод, а у нас вот», — отметил Галкин.

За столом были дети. Артист заметил, что сын чем-то хрустит. Обычно малыши едят огурцы и помидоры, помимо основного блюда. Лиза растет гурманом и даже в кашу добавляет икру. Но также двойняшки едят макароны и бутерброды. Поклонники восхитились семейным ужином. Тем более что Пугачева даже предстала в домашней одежде и без макияжа. В 72 года она может похвастаться моложавым видом.

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