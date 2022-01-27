Отказалась от лифа: Бузова в мини-шортах из денима и нюдовой блузке поужинала в старинном особняке

Телеведущая удивила выбором наряда. Она не скрыла свои прелести на отдыхе.

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих в России. Более того, только на ее Instagram подписано больше 23 миллионов человек. Она старается регулярно удивлять своих поклонников.

В прошлом году артистка снялась в нескольких новых проектах. Теперь она наслаждается отдыхом. После катания на лыжах в Куршевеле звезда отпраздновала 36-летие в Сочи, а теперь отдыхает в Африке.

Примечательно, что Ольга находится в Кейптауне, где посещает разные места. Накануне она успела увидеть место, где обитают пингвины и искупаться в Атлантическом океане.

Телеведущая не скрывает, что поправилась, но без стеснения позировала в купальнике. А вечером Бузова нарядилась, чтобы отправиться в ресторан. Она устроила дефиле в мини-шортах из денима и нюдовой блузке с воздушными рукавами. Она подчеркнула не только ноги, но и бюст, так как отказалась от лифа.

Ольга рассказала, что находится в старинном особняке, где раньше жила большая семья, а теперь находится ресторан с библиотекой и камином.

«Сегодня взяли тарелку морепродуктов. Это мои любимые кальмары. Местечко нереально классное. Все хотят узнать, кто мой мужчина. Антон со мной. Он ест бургер, а я ем только белок», — поделилась звезда.

В компании своего PR-директора и подруги звезда провела весь вечер. Поклонники заметили, что гости оглядывались на Бузову, так как ее наряд выглядел смело.

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