Мадонна призналась, что не прочь снова «зажечь» на сцене с Бритни Спирс

25 января певица Мадонна вышла в «прямой эфир» в Instagram, чтобы пообщаться со своими фанатами.

Один из поклонников спросил, собирается ли 63-летняя поп-звезда устроить еще одно мировое турне. Артистка воодушевилась и призналась, что готова «зажигать» на сцене, как и раньше.

«Черт возьми! Стадион, детка! Я и Бритни — что насчет этого?» — цитирует ответ Мадонны издание Page Six.

Певица имела в виду эпизод на церемонии MTV Video Music Awards 2003 года, когда она поцеловалась на сцене с Бритни Спирс. Правда, Мадонна тут же отметила, что ее 40-летней коллеге сейчас вряд ли понравится идея совместного тура.

Издание добавило, ссылаясь на свои источники, что после освобождения из-под опеки возвращение на сцену действительно не является приоритетом для Бритни Спирс.

Напомним, в последний раз две звезды выходили вместе на сцену в 2008 году, у артисток есть совместная песня Me against the music. Мадонна активно поддерживала Бритни в деле об освобождении певицы из-под опеки.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.