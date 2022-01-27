«Могла быть рубрика «Вот почему у меня нет детей»: Шепелев показал, что натворил его сын дома

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram показал, что его младший сын Тихон натворил дома с горшком, в котором растет некое растение. Мальчик оказался крайне любознательным и любопытным. Он высыпал часть земли из горшка на пол.

«Это могла бы быть рубрика «Вот почему у меня нет детей». Но они у меня есть». Дмитрий Шепелев

«Это такое счастье. Папин помощник», «Клад что ли ищет», «Зимний вариант песочницы», — стали посмеиваться пользователи.

Напомним, что младшего сына Тихона Дмитрию Шепелеву подарила дизайнер Екатерина Тулупова. Также у телеведущего есть старший наследник Платон от покойной певицы Жанны Фриске.

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