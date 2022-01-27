«Выбрала необычное фото»: Тарасова разместила редкий совместный кадр с Родниной из Кремля

В последние годы наставница и ее тренер не раз обменивались колкими «комплиментами» в адрес друг друга.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова в Instagram неожиданно разместила совместный кадр с трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной. На снимке также можно увидеть советского спортивного функционера Анну Синилкину, которая ушла из жизни в августе 1997 года.

«Вспоминаем Олимпийские игры. Выбрала необычное фото, не с самих Игр, а с награждения победителей в Кремле. Июнь 1976 года. С Ириной Родниной и Анной Синилкиной». Татьяна Тарасова

«Какие вы все еще молодые», «Спасибо за ваш героический труд. Мы болели за вас», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Татьяны Тарасовой и Ирины Родниной в последние годы крайне напряженные отношения. Они не раз колко высказывались в адрес друг друга.

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