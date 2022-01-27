Макс Барских в рубашке с розами и черепами показал свою огромную татуировку орла на груди

Музыкант проводит время на отдыхе в Коста-Рике.

Музыкант Макс Барских в Instagram разместил красивый снимок со своего отдыха в Коста-Рике. На фотографии он стоит около бассейна. На заднем фоне — красивый закат.

На Максе Барских можно увидеть красивую рубашку с розами и черепами. Кроме того, можно разглядеть его огромную татуировку орла с расправленными крыльями.

«Очень красивое фото. Какой ты тут задумчивый с очень глубоким взглядом», «Выглядишь на миллиард. Очень у вас там красиво», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что 31-летний Макс Барских — популярный композитор и певец из Украины. Музыкант — один из самых известных исполнителей в родной стране.

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