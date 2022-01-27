Картины на стенах, зеркала в прихожей: как выглядит квартира Дмитрия Борисова из «Пусть говорят»

Популярный телеведущий рассказал, что шесть часов потратил на разбор дома елки.

Телеведущий Дмитрий Борисов в Instagram разместил снимок из своей квартиры. Он стоит в прихожей в домашних тапочках, футболке и штанах. При этом под ногами крутятся его любимые собачки.

Надо отметить, что дома у Дмитрия Борисова много картин на стенах. Он, судя по всему, большой любитель живописи. В прихожей — зеркала.

«Давно не было лифтолуков! Ну и ладно! Почти лифтолук — только без лифта. Спасибо всем за хорошее настроение! Читаю директ, так много хороших слов, это всегда приятно! Уже убрали елку? Я — да! Снятие игрушек и света заняло в общей сложности шесть часов». Дмитрий Борисов

Напомним, что Дмитрий Борисов, который ведет на Первом канале программу «Пусть говорят», никогда не был женат. У него нет детей. Свою личную жизнь телеведущий предпочитает не афишировать.

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