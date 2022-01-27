«Одарил же бог формами»: Утяшева в белом купальнике блеснула точеной фигурой перед Волей на пляже

Ляйсан Утяшева является бывшей художественной гимнасткой. Она давно завершила карьеру в большом спорте. После этого Ляйсан смогла стать телеведущей. Примечательно, что ее полюбили миллионы поклонников.

Несколько лет назад она похудела и сменила имидж. Ведущая шоу «Новые танцы» также теперь любит носить брендовые наряды. Спортом зачастую она занимается вместе с мужем Павлом Волей.

Этой зимой Утяшева отдыхает с семьей в Дубае. Она ранее поделилась трогательными кадрами с детьми: Софией и Робертом. Очередной день телеведущая провела на пляже.

Она покрасовалась в белом купальнике с открытой спиной. Спортсменка блеснула стройными и подтянутыми формами. Также Ляйсан покрасовалась в розовом бикини. Лиф с разрезом и трусики позволили ей показать плоский живот.

Вместе с телеведущей позировал ее муж. Воля решил спародировать жену. Он тоже принимал разные позы на пляже, позируя в плавках для купания.

«Позирование на пляже — отдельный вид искусства… Павел Воля владеет им в совершенстве», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Утяшева. Многие одарили ее комплиментами. «Какие вы классные и уютные!», «Только любовь может сделать женщину таковой счастливой», «Ляся, ты чего такая красивая», «Потрясная парочка», «Одарил же бог формами», «Такая красивая фигура», «Ну что за дива! У вас идеальные ножки», — прокомментировали пост подписчики.

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