«Эти ноги длиннее пальм»: Пелагея в купальнике с декольте вальяжно легла на гамак

Пелагея не скрывает, что любит проводить время с родными. Однако она уже давно стала популярной артисткой, поэтому большую часть времени проводить на гастролях.

Певица не раз участвовала в шоу «Голос» и имеет большое количество поклонников. Она не скрывает, что старается выглядеть женственно. На сцене ее можно увидеть в кокошнике и пышных платьях. Но в обычной жизни она носить более современные луки.

Недавно Пелагея отдохнула с дочкой Таисией на Мальдивах. Она устроила для наследнице праздник в честь дня рождения. А вот в остальное время певица красовалась в романтических платьях, а также купалась и загорала.

На этот раз артистка запечатлелась в купальнике с декольте. Она вальяжно позировала на гамаке. Звезда подчеркнула свои стройные ноги и осиную талию. Она показала загорелые бедра.

«Отдых», — написала блондинка.

Поклонники одарили Пелагею комплиментами. Многие отметили, что она постройнела и похорошела. «Ну до чего хороша», «Эти ноги длиннее пальм», «В идеальной форме», «Такая красотка», «Шикарный купальник. Шикарная фигура!», «Без мейка красотка такая естественная», «Ножки такие стройные», «Просто сногсшибательная», «Пелагея, такая вы неземная красавица», — прокомментировали пост подписчики.

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