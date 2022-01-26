Стильный монохром: Маликова в костюме цвета «мокрый асфальт» и объемной шубке предстала на Красной площади

Стеша Маликова выросла в звездной семье. Она дочка Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Примечательно, что наследница артиста окончила МГИМО и уже занимается собственным бизнесом.

Она не скрывает, что всегда интересовалась модой, поэтому теперь создает наряды. А вот свободное время наследница артиста проводит с семьей. Накануне она отпраздновала день рождения брата Марка.

больше по теме Маркуше четыре года: Стеша Маликова в кожаных брюках предстала с братом на семейном празднике Дмитрий Маликов устроил домашнюю вечеринку в честь наследника.

На этот раз Стеша решила похвастаться новым образом. Она отправилась на променад в брючном костюме цвета «мокрый асфальт». Более того, она надела куртку-рубашку и накинула на плечи объемную шубку черного цвета.

Артистка решила покрасоваться на Красной площади. Благодаря брюкам в пол она визуально вытянула силуэт. Также образ дополнила панамка, которая является актуальным головным убором.

Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Маликова. Многие признались, что следят за тем, что она носит. «На батю своего похожа», «Какая загорелая», «Вот это наряд», «Сложно узнать», «Шубка классная», «Выделились из толпы», «Обожаю такие монохромные образы», «Многослойность актуальна», «Такая вы необычная в костюме», «Прям модель», «Я таких только на подиуме видел», — прокомментировали пост подписчики.

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