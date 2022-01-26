Загорели даже бедра: Регина Тодоренко в одной простынке запечатлелась на камеру

Регина Тодоренко уже много лет работает на телевидении. Она участвовала в шоу «Орел и решка». Именно после этого проекта Регина стала знаменитой. Мало кто знает, что она ранее была на украинской «Фабрике звезд», поэтому теперь еще и поет.

Несмотря на свою занятость, телеведущая воспитывает сына Михаила с мужем Владом Топаловым. Но недавно она уехала отдыхать в Мексику в одиночестве.

Примечательно, что Регина пока не вернулась в форму. Но это не мешает ей демонстрировать фигуру в купальнике. А вот теперь она отправилась на массаж, где не постеснялась запечатлеться без одежды.

Телеведущая прикрыла свои формы зеленой простынкой. При этом Тодоренко сидела на кушетке, показав свои мощные и загорелые бедра. Она была без макияжа и укладки. От пляжа ее отделяла шифоновая ткань, которая выполняла роль занавески в домике.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Регина. Однако некоторые заметили, что она поправилась. Ранее жену Топалова даже заподозрили в беременности.

«Привлекла внимание», «Без фотошопа мы тебя уже видели», «Такая вы мощная», «Такое не спрячешь», «Какая вы смелая», «Ну шоколадка», «Как к вам липнет загар», «Бедра такие пышные», «Сразу видно, что покушать вы любите», «Вот это формы», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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