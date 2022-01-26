«Просто богиня!»: Савельева в жакете покрасовалась во время фотосессии

Певица опубликовала кадры, на которых позировала в кожаном наряде с изюминкой.

Саша Савельева является выпускницей «Фабрики звезд». Она всегда могла похвастаться стройной фигурой. Много лет певица гастролировала с группой «Фабрика». Но несколько лет назад она начала сольную карьеру.

А так как артистка обладает эффектной внешностью, ее часто зовут на фотосессии. Примечательно, что почти три года назад она родила сына Леона. Но звезда быстро вернулась в форму.

Обычно Саша наряжается для красных дорожек и появляется в элегантных вечерних платьях с мужем Кириллом Сафоновым на светских раутах. Но на этот раз она приняла участие в фотосессии.

Примечательно, что певица облачилась в черный кожаный костюм. Прикрываясь рукой, она продемонстрировала легкий загар.

Зачастую певица позирует для мужа. Поклонники восхитились тем, как выглядит 38-летняя звезда. «Очень красивая», «Прям голливудская дива», «Просто чудо», «Просто богиня! Столько грации», «Какая изящная кошечка», «На вас это смотрится стильно», «Бывают же такие идеальные девушки», «Вам словно 18 лет», «Красивая кожа, оттенок кофе с молоком», «Костюмчик вас украсил», — прокомментировали пост подписчики.

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