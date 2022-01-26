Скандал в Театре им. Ермоловой: почему сцепились два режиссера и что об этом думают в театральной среде

Олег Долин обвинил худрука театра в захвате его спектакля, а Олег Меньшиков, в свою очередь, отнес коллегу в ранг нерукопожатным.

Столичные театры один за другим сотрясают скандалы. Не успел пропасть из новостных заголовков МХАТ им. Горького, как теперь неспокойно в Театре им.Ермоловой.

Приглашенный режиссер Олег Долин написал открытое обращение к худруку театра Олегу Меньшикову. В петиции описывается много щекотливых моментов, вплоть до кражи спектакля.

Актеры театра о случившемся говорить боятся и стараются занять выжидательную позицию. На все звонки Teleprogramma.pro неизменно получила один и тот же ответ:

«Что вы, никаких комментариев!»

Тем не менее, обращение режиссера в Сети бурно обсуждается профессиональным сообществом. Попробуем разобраться в произошедшем.

Версия приглашенного режиссера Олега Долина

Олег Долин должен был поставить «Двенадцатую ночь», но за 9 дней до премьеры Меньшиков принял решение об отстранении приглашенного специалиста.

«По непонятным мне до конца мотивам, я был отстранен Вами (художественным руководителем театра) от работы. Отстранен на самой, что ни на есть финишной прямой, когда спектакль был практически готов. Спектакль, который я придумал и отрепетировал», — описывает ситуацию Долин на Facebook.

Вопросы у режиссера возникли не только по творческой части, но и по правовой. Он отмечает, что театр не заплатил за полгода работы ни копейки. Все расчеты были намечены после премьеры, теперь оказывается, что она не состоится.

«Неожиданная бухгалтерия. Как и предложение подписать «расторжение договора», чтобы заключить новый. Новый, как все понимают, мне никто не принес. Финансово театр меня «кинул», говоря простым языком. Как уличный вор. За мой труд на протяжении полугода мне не заплатили ничего. На этот аспект смотрю с интересом, даже с иронией», — делится режиссер.

В итоге не ясно, что с премьерой. Отменять ее, согласно письму Долина, не планируют. Получается, его спектакль покажут без него? Этим же вопросом задается режиссер.

«Вы планируете «отредактировать» уже собранный спектакль? Или все это время где-то за кулисами готовили «свою» версию? В первом случае это неприкрытое воровство чужого спектакля, во втором – низость», — обращается он к Меньшикову.

Версия худрука Театра им. Ермоловой Олега Меньшикова

Театр хранил молчание несколько часов, все это время готовился официальный ответ. Позицию озвучил лично худрук, причем сделал это в формате видеообращения.

«Прочитав твое открытое письмо, я лишний раз убедился, что человеку полезно быть иногда закрытым», — начал Олег Меньшиков.

Он ответил по пунктам на все правовые вопросы и вопросы, касающиеся авторства спектакля. Подчеркнул, что компромисс найден не был и заострил внимание на ключевом вопросе:

«Какому худруку придет в голову идея отменить спектакль в котором заняты Саша Петров, Стася Милославская, Александра Бортич, Олег Меньшиков и другие ведущие артисты театра. Что я должен был увидеть на сцене, чтобы принять такое решение? При этом прекрасно понимая, что театр терпит убытки примерно в 32 миллионов рублей. А увидел я спектакль, который по всем творческим составляющим не может быть показан зрителю», — дал свою оценку худрук.

Меньшиков призвал режиссера подумать о качестве своих работ. А что касается обвинений в воровстве, что признался, что «украл бы что-то поталантливее».

Тем не менее, премьера состоится, осталось решить в каком виде и формате. Этот вопрос сейчас – тема номер один.

Резюмировал свое обращение Олег Меньшиков словами «низость и подлость».

«Я не собираюсь вступать в диалог с тобой. Это мой последний разговор, для меня ты не рукопожатен. Конец связи», — поставил точку в истории Меньшиков.

Версия профессионального сообщества

Алиса Звенягина, сокращенная актриса из Театра им. Ермоловой:

«Олег, я одна из двадцати сокращенных этой осенью актеров Ермоловского. Уходя, все давно понимая про руководство Олега Меньшикова, я сожалела, что ухожу в том момент, когда в кои-то веки в театр приглашен интересный талантливый режиссер — так много хорошего я слышала о Вас от людей, чьему мнению доверяю. И я поражена! А думала, уже ничему не удивлюсь! Всего вам самого лучшего! Помощи светлых сил!»

Ирина Федяева-Цуркан, заместитель директора по эксплуатации репертуара, гастрольной деятельности и работе со зрителем театра им.Ленсовета

«Отвратительно! Руководители театров ведут себя как пропившиеся и проигравшиеся князьки! Театры существуют на госденьги , а не на деньги меньшиковых, рыжиковых. Театр Еромловой пора поменять худрука. Поставить во главе человека поумнее, почище, поталантливее, помоложе».

Безусловно, большинство комментариев в поддержку режиссера, но есть сообщения, которые оставляют пользователи без указаний мест работы и учебы. Но по тем фактам, что излагают люди, можно предположить, что они знают ситуацию изнутри.

«..а ситуация гораздо неоднозначнее, чем ее представил Долин. Пишу сейчас об этом без имен и источников, потому что наверняка будет официальная информация от театра Ермоловой, но на связь вышли люди «изнутри» спектакля, и сказать, что их бомбит — не сказать ничего. «Двенадцатая ночь» — это третий отказ работать с Долиным за последний год. Пушкинский и РАМТ сделали отмены. Ермоловский хочет это выпускать, экстренно доработав, потому что отмена встанет в дикие убытки. И да, «доработав» — это в смысле сделав почти целиком, потому что по информации людей внутри спектакля там не вот чтобы что-то готовое и полноценное-авторское к выпуску есть», — пишет пользователь Аким Андросов.

А вот еще примечательный комментарий от Ольги Кочергиной:

«Это открытое письмо написано с такой подачей, что все вокруг Вас отъявленные негодяи, Вы один хороший, все сделали и теперь это присваивают себе «воры». Никто не умоляет Ваших режиссерских находок, решений, творческих заслуг, но у всего есть две стороны. То, что спектакль не имел окончательной формы, признавали все, странно что Вы этого не видели. Решения отдельных сцен, это еще не целое произведение. Творчество было коллективное, многое приносилось актерами, нормальный рабочий процесс. Бить себя в грудь и утверждать, что это Ваш спектакль и только Ваш, странно, как минимум!… Ваша команда не имела окончательного продуманного решения, допускаю могут меняться детали, но не все! И общение художника-постановщика с постановочной частью и представителями цехов оставляло желать лучшего!»

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