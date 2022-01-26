«Свинья, лошадь, корова»: Майкл Джексон дразнил свою младшую сестру за лишний вес

Певица Джанет Джексон пошла по стопам своего старшего брата Майкла Джексона и тоже сделала себе музыкальную карьеру. Но при этом ей всю жизнь пришлось жить в тени своего знаменитого родственника.

Об этом 55-летняя артистка рассказала в новом документальном фильме о себе, который выйдет на американских телеканалах 28 января. Кроме того, она вспомнила, что ее отношения с братом не всегда были радужными.

«Были времена, когда Майк дразнил меня и обзывал. Свинья, лошадь, шлюха или боров, корова… — цитирует откровения Джанет издание New York Post. — Он смеялся над этим, и я тоже смеялась, но где-то внутри было больно. Когда кто-то говорит, что ты слишком тяжелая, это влияет на тебя».

В конце 70-х девушка снялась в сериале «Хорошие времена» (Good Times), и тогда же начались ее проблемы с лишним весом.

«Я эмоциональный едок. Когда я испытываю стресс, или что-то меня серьезно беспокоит, еда успокаивает меня», — поделилась своими проблемами Джанет.

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Она считает, что в ее психологических и физиологических проблемах виновата слава, которая свалилась на нее еще в детстве. Фамилия Джексон привлекала к девушке слишком много внимания и не всегда хорошего. Особенно, когда на Майкла посыпались обвинения и судебные иски. Слава также, по словам певицы, помешала ей построить нормальную семью. Звезда была замужем три раза, но все три брака распались.

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