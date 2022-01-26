«Мне это нравится»: бывшая жена Грачевского в просвечивающем топе показала выдающуюся грудь

Вторая жена покойного создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, Анна, в Instagram поделилась фотографией с отдыха в Таиланде. На снимке Анна Грачевская запечатлена в желтом просвечивающем топе и шортиках. Обращают на себя внимание ее слишком худые ноги.

«Океанами стали. Мне это нравится, нравится», — напела она строчки из песни популярного украинского музыканта Alekseev.

«Ноги, конечно, у вас слишком тоненькие. И мышц нет», «Анюта, ты такая красивая и стройная», «Глаза наполнены восторгом и счастьем», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анна и Борис Грачевские были в браке с 2010 по 2014 год. В 2012 году у них на свет появилась дочка Василиса.

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