«Проветриваешь устричку?»: пополневшая Бузова в ультракоротком платье игриво задрала ногу в ресторане

Телеведущая нарядилась в откровенный наряд со стразами на отдыхе в Кейптауне. Вечер она провела в лучшем ресторане города, звеня бокалами.

Ольга Бузова является популярной исполнительницей и телеведущей. Многие поклонники любят ее за открытость и искренность. Благодаря шоу «Дом-2» она не только стала знаменита, но и привыкла жить под прицелом камер.

Артистка в этом году успела отдохнуть в Куршевеле, где веселилась с Клавой Кокой. Также она закатила шумную вечеринку в Сочи, где отметила 36-летие. На этом ее отпуск не закончился.

25 января Бузова прилетела в Южную Африку. Она начала день с того, что запечатлела себя обнаженной в ванне. А после прогулки по красочным местам, артистка облачилась в черное ультракороткое платье со стразами в области груди.

Цепочка с бриллиантами дополнили ее лук. Ольга кокетливо потанцевала перед камерой, едва прикрыв свои бедра. Ольга отправилась в один из лучших ресторанов Кейптауна.

Примечательно, что в кресле она закинула ногу на ногу, засветив свои прелести. Телеведущая игриво себя вела, а потом оказалась за столом, где показала блюда с устрицами, а также бокалы с игристым.

«Одно из самых популярных мест в Кейптауне. Тут я только что чуть не упала. В этом ресторане свежайшие устрицы и сейчас мы будем их есть в такой прекрасной компании. Ну а свою компанию я оставлю в секрете. Личное — не публичное», — заявила звезда.

Поклонники были ошеломлены ее видом. Многие адресовали ей комплименты, но нашлись и те, кто раскритиковал певицу. «Какое платье! Но поправилась сильно», «Вся грудь в стразах! Так даже больше», «Ух, коротковата кольчужка», «Какие бедра», «Проветриваешь устричку?», «Хорош, срам прикрой!», «Опять все на виду», — прокомментировали пост подписчики.

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