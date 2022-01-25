«Ах, какой стан!»: Арзамасова в белоснежном мини-бикини игриво показала точеную фигуру на пляже

Актриса отдыхает с Ильей Авербухом в Дубае. Она не постеснялась оголить свои прелести.

Лиза Арзамасова знакома публике, так как уже много лет снимается в кино и играет в театре. Зрители помнят ее еще совсем юной, когда она играла в «Папиных дочках». Но актриса не только построила успешную карьеру, но и обрела счастье в личной жизни.

Она вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха. Большая разница в возрасте не смущает влюбленных. В прошлом году звезда стала мамой. Она родила первенца — сына Льва.

Примечательно, что Авербух во всем поддерживает жену. Он с радостью нянчится с малышом, когда есть время. А Арзамасова любит сопровождать его на мероприятиях и порой выступает с ним на льду.

Но этой зимой влюбленные отдохнули на горнолыжном курорте, а теперь приехали в Дубай. Первый день они провели на пляже, где устроили свидание. Лиза не постеснялась показать свои прелести.

Актриса запечатлелась в белоснежном бикини, прикрыв бедра клетчатой рубашкой. Топ на узле подчеркнул ее бюст, а трусики-шортики позволили разглядеть ее ноги и плоский живот. Шляпка завершала пляжный лук.

Поклонники осыпали ее комплиментами. «Ну до чего красивая», «Вот это фигурка! Как вы так быстро похудели!», «Только недавно родила, а уже красотка», «Ах, какой стан!», «Просто восхищаете», «Купальник красивый», «Вы даже на пляже выглядите элегантно и эстетично», «Илья точно вас любит! Такая вы бесподобная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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