Русских видно сразу: Лопырева в джинсах с высокой посадкой устроила танцы в ресторане, обнажив живот

Телеведущая решила оторваться во время встречи с друзьями в Дубае. Неожиданно блондинка решила потанцевать и при этом засветила свои прелести.

Виктория Лопырева является одной из самых известных девушек в России. Она участвовала в конкурсах красоты и в свое время получила титул «Мисс Россия».

После такого успеха Виктория стала телеведущей, но в последнее время она занимается организацией фестивалей и других светских мероприятий. Большую часть времени модель проводит в Дубае, где отдыхает и ее подруга Нюша.

Обычно Лопырева появляется на премиях и красных дорожках в роскошных вечерних платьях. Но накануне она увиделась с друзьями в ресторане.

Для посиделок блондинка облачилась в джинсы с высокой посадкой и укороченный свитер цвета Барби. Примечательно, что Виктория сначала наслаждалась изысканными блюдами, а потом решила потанцевать. Она встала из-за стола и начала ритмично двигаться, оголив плоский живот.

Ее примеру последовали подруги. Компания решила провести время весело, но на них обращали внимания гости за соседними столиками, так как танцевать решили только они.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие оценили ее отдых. «Куколки», «Какая яркая», «Ну просто огонь», «Такая фигурка», «Похоже, там спокойное место, а Вика такая зажигает», «Очень красиво двигаешься», «Фигурка просто идеал», «Какая вы яркая, такую и без танцев бы запомнили», «Навеселе», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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