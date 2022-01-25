Очень откровенно: Ани Лорак в нюдовом топе-бюстье и брюках-дудочках щегольнула на отдыхе

Ани Лорак является популярной исполнительницей и не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она ездит к родным в Киев, а также много времени проводит с дочкой Софией. Обычно певица регулярно путешествует.

Она дает концерты в разных уголках страны. После насыщенных декабрьских съемок артистка устроила себе отпуск. Она приехала на курорт, где проводит время на вилле, загорая и купаясь.

Лорак всегда славилась своим чувством стиля. Она умело подчеркивает достоинства фигуры. На этот раз она вышла на променад в черном костюме с брюками-дудочками. Более того, певица облачилась в топ-бюстье пудрового цвета.

Наряд дополнили сабо на каблуке. Примечательно, что артистка подчеркнула пышный бюст. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) решила покрасоваться среди пальм. С помощью наряда она сделала акцент на своей стройности.

«Хорошего теплого вечера!» — написала звезда.

Поклонники осыпали Лорак комплиментами. Многие восхитились ее чувством стиля. «Какая вы стильная», «Прекрасный образ», «Нереальная красотка. Хорошего отдыха», «Какие роскошные ноги», «Каролина, вы сама элегантность», «Как всегда, элегантна и прекрасна», «Какая же стильная», «Какая вы хорошенькая, красавица такая», «Шикарная фигура», — прокомментировали пост подписчики.

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